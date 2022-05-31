Дмитрий Медведев опубликовал пост о ненависти

Экс-президент России Дмитрий Медведев порассуждал о ненависти. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

В бесконечном танго экономических санкций против России как-то потерялся вопрос, а на кого они всё-таки направлены. Кого всё-таки хотели наказать их авторы?

Президента, политическое и военное руководство страны? Нет. Это очевидно. И это признают их творцы. Ни у кого из нас нет иностранного имущества, счетов и значимых интересов за границей. Мы не ездим туда отдыхать и работать.

Крупный бизнес из России? Да, они, конечно, понесли значительные по суммам издержки. Лишились заграничного имущества. Но признаемся по-честному – для них эти конфискации совсем не фатальны. Они и так проживут. У них и в России много чего осталось. Этого хватит и им самим, и их потомкам.

Тогда – против кого это всё?

Вывод напрашивается отвратительный – эти санкции направлены именно против народа России. И что бы ни бормотали американские и европейские деды и бабки, что мы наказываем ваших начальников, а вас, обычных граждан, любим, – это брехня чистой воды. Арест активов Центрального банка России и иных государственных активов какую цель преследует? Простую. Сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина. Эмбарго на покупку нефти и газа из России? То же самое: уменьшить доходы бюджета и вынудить государство отказаться от социальных обязательств, включая индексацию доходов. Ударить по налогоплательщику в городе и деревне. Запрет на полёты наших самолётов, на поездки во многие страны, запрет на использование платёжных инструментов – против кого? Опять же, против обычных граждан, чтобы именно им сделать неприятно. Не мифическим начальникам, не толстосумам, а именно им!

Этот вывод обескураживает, но это, увы, так. Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича. Ненависть к нашей религии. Отсюда желание разгромить Русскую православную церковь и ввести санкции против её патриарха. И так было практически всегда. И в период Александра Невского. И в Смутное время. И во время Отечественной войны 1812 года. И конечно, в XX веке, когда СССР постоянно жил под многочисленными санкциями. Я уж не говорю, что западный мир в конце тридцатых желал, чтобы Союз сгинул в схватке с Гитлером.

Эта ненависть омерзительна и иррациональна. Но это не значит, что мы должны смириться с ней. Просто нужно сделать все необходимые выводы на будущее. Помнить о таком отношении к нам. И не прощать тех, кто ненавидит нас. Никогда.