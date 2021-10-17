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Воскресенье, 17 октября, 2021
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Дмитрий Хубезов: В реанимацию чаще всего попадают непривитые пациенты

7info

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Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов посетил «красные зоны» в больницах Рязани. Об этом он сообщил у себя на странице ВКонтакте.

— В реанимацию чаще всего попадают непривитые от ковида пациенты, — написал парламентарий по итогам поездки.

Хубезов назвал новую волну коронавируса более беспощадной, так как в реанимациях оказываются молодые люди. Он лично общался с двумя мужчинами в возрасте 19 и 39 лет. Оба жалеют, что вовремя не вакцинировались.

Также депутат зашёл в одну из поликлиник Рязани. По его словам, участковые терапевты сейчас «зашиваются». Во время новой волны COVID-19 число вызовов увеличилось втрое.

— И всё же робкая надежда на лучшее появляется. Последнее время специалисты в поликлинике замечают, что распространение вируса немного замедлилось, — написал политик.

Он считает, что победить коронавирус поможет только вакцинация.

Отметим, что Дмитрий Хубезов профессиональный врач. Ранее он возглавлял Рязанскую ОКБ. Сейчас в Госдуме рязанец руководит медицинским комитетом.

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