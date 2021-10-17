Дмитрий Хубезов: В реанимацию чаще всего попадают непривитые пациенты

Депутат Госдумы Дмитрий Хубезов посетил «красные зоны» в больницах Рязани. Об этом он сообщил у себя на странице ВКонтакте.
Хубезов назвал новую волну коронавируса более беспощадной, так как в реанимациях оказываются молодые люди. Он лично общался с двумя мужчинами в возрасте 19 и 39 лет. Оба жалеют, что вовремя не вакцинировались.
Также депутат зашёл в одну из поликлиник Рязани. По его словам, участковые терапевты сейчас «зашиваются». Во время новой волны COVID-19 число вызовов увеличилось втрое.
Он считает, что победить коронавирус поможет только вакцинация.
Отметим, что Дмитрий Хубезов профессиональный врач. Ранее он возглавлял Рязанскую ОКБ. Сейчас в Госдуме рязанец руководит медицинским комитетом.