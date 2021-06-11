Для усиления безопасности школ и детских садов Рязани нужно найти 45 миллионов

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Депутаты Рязанской городской Думы обсудили меры по усилению безопасности в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба РГД.

Вопрос рассмотрели на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции. Системы видеонаблюдения установлены во всех школах и в 62 детских садах из 111. В этом году на установку камер запланировано 1,9 млн. рублей. Еще 6 млн. рублей выделят на установку и ремонт ограждения территорий школ. Депутат Александр Сидоров попросил увеличить смету для школы №8 из-за удорожания материалов.

По информации городской администрации, на усиление мер антитеррористической безопасности школ и детских садов города требуется дополнительно около 45 млн. рублей. Председатель комитета Дмитрий Репников предложил направить в комитет по бюджету и налоговой политике письмо о необходимости поиска этих средств. К вопросу вернутся на следующем заседании.

Кроме того, депутаты обсудили подготовку пляжей и обеспечение безопасности людей на водных объектах. В Рязани с 1 июня введено в эксплуатацию 4 пляжа: на Борковских карьерах №1, №2, №3 и на Ореховом озере. Водолазы обследовали дно водоемов в границах заплыва, были проанализированы пробы воды и песка, оборудованы спасательные посты и медицинские пункты. Пляжи в Солотче в этом году не откроют из-за работ по расчистке русла реки.

Члены комитета также заслушали информацию по организации ведения гражданской обороны в 2020 году.