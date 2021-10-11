Для рязанских налогоплательщиков проведут семинар

В Рязанской области состоится семинар для налогоплательщиков. Об этом сообщили в региональном Центре бизнеса.
Темы:
- Актуальные вопросы ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
- Применение ККТ на розничных рынках, ярмарках и торговых
- пространствах, организуемых для торговли в Рязанской области;
- Бездекларационный порядок администрирования налога на имущество
- организаций в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которому
- определяется как кадастровая стоимость, с налогового периода 2022 года;
- Порядок взыскания и способы погашения задолженности по налогам и
- страховым взносам;
- Выдача квалифицированной электронной подписи налоговыми органами с 01.07.2021.
Организаторы обучения – Союз «Рязанская ТПП», Центр «Мой Бизнес» и Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Регистрация по ссылке.
Обучение состоится 20 октября в 15:00. Ссылка для подключения будет направлена участникам за сутки до вебинара.
Дополнительная информация по телефонам:
(4912) 28-99-67,
(4912) 28-99-68.