3.1 C
Рязань
Понедельник, 11 октября, 2021
spot_img
На главнуюМой Бизнес. Рязанская область

Для рязанских налогоплательщиков проведут семинар

7info7
Для рязанских налогоплательщиков проведут семинар

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В Рязанской области состоится семинар для налогоплательщиков. Об этом сообщили в региональном Центре бизнеса.

Темы:

  • Актуальные вопросы ведения Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • Применение ККТ на розничных рынках, ярмарках и торговых
  • пространствах, организуемых для торговли в Рязанской области;
  • Бездекларационный порядок администрирования налога на имущество
  • организаций в отношении недвижимого имущества, налоговая база по которому
  • определяется как кадастровая стоимость, с налогового периода 2022 года;
  • Порядок взыскания и способы погашения задолженности по налогам и
  • страховым взносам;
  • Выдача квалифицированной электронной подписи налоговыми органами с 01.07.2021.

Организаторы обучения – Союз «Рязанская ТПП», Центр «Мой Бизнес» и Управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Регистрация по ссылке.

Обучение состоится 20 октября в 15:00. Ссылка для подключения будет направлена участникам за сутки до вебинара.
Дополнительная информация по телефонам:
(4912) 28-99-67,
(4912) 28-99-68.

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

spot_img
Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,707ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]