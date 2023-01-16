Для жителей Рязанской области заработают многофункциональные семейные центры

С 23 января на площадке Центра занятости населения в Рязани откроется Многофункциональный семейный центр. Об этом сообщает телеграм канал Рязанская область.

С учётом нуждаемости и жизненной ситуации в центре будут предоставлять услуги:

📎 членам семей мобилизованных и участников СВО,

📎 семьям с детьми,

📎 безработным гражданам, инвалидам и беременным женщинам.

В одном месте граждане получат консультации специалистов по мерам соцподдержки, социальным услугам и услугам в сфере занятости. Также для рязанцев будет доступна бесплатная юридическая или психологическая помощь.

С февраля заработают 10 мобильных многофункциональных семейных центров, которые планируют выезжать в районы каждый месяц.