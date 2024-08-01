Для съемок фильма «Простоквашино» построили настоящую деревню

Режиссер Сарик Андреасян продолжает съемки семейной комедии «Простоквашино» по рассказам Эдуарда Успенского. Это первый проект в рамках сотрудничества телеканала ТНТ, «Газпром-Медиа Холдинга» и киностудии «Союзмультфильм». Сейчас команда Андреасяна приступает к натурным съемкам, для которых художники-постановщики проекта выстроили настоящую деревню Простоквашино в Подмосковье.

Совсем скоро в этих локациях окажутся все главные герои предстоящего фильма. Включая символа деревни Простоквашино – почтальона Печкина, которого в киноадаптации сыграет актёр Иван Охлобыстин, уже озвучивающий этого героя в мультсериале. Имена других актёров пока держатся в секрете.

Тина Канделаки: «Действие фильма происходит летом, а летние пейзажи в России очень богатые и красивые. Вся деревня залита солнцем, от картинки невозможно оторваться – такого эффекта невозможно добиться никакой графикой и никакими декорациями. Благодаря отношению оператора Кирилла Зоткина к деталям на площадке шикарная атмосфера. Меня поразило, что художники ставят в кадр все настоящее – настоящий творог, молоко – и даже запах на площадке стоит, как в детстве. Я думаю, что это тоже настраивает съемочную команду на нужный лад. Сама деревня и домики выглядят впечатляюще. Мы шутим над тем, что этот поселок Сарик Андреасян может продать, ну, или как минимум взять потом в свои новые сериалы. А если серьезно, мы ему не дадим это сделать, лучше потом снимем «Зиму в Простоквашино».

Сарик Андреасян: «Мы выбрали самый лучший способ погружения героев в атмосферу и построили в чистом поле с нуля всю деревню Простоквашино. Это полноценная деревня, в которой есть почта, дом дяди Федора, дом профессора Семина. Если вы внезапно заедете в построенную нами деревню, то у вас будет полное ощущение, что здесь живут люди, и деревня настоящая.

Построить в павильоне такое большое количество объектов не представляется возможным. Было бы очень сложно имитировать такой свет и такой ландшафт. Из компьютерной графики в нашем фильме только нарисованные животные, а все остальное мы делаем по-настоящему.

Мы сразу поняли, что найти сказочную деревню невозможно, так как мы хотели определенный цвет, ландшафт и фактуру. Реальные деревни не совсем соответствуют слову «сказка». Все мысли приводили к тому, что нужно строить самим».

Новый фильм о культовых сказочных героях станет live-action адаптацией: реальные актёры взаимодействуют в кадре с анимированными героями. Действие разворачивается в советское время, как и в рассказах Успенского.