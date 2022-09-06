Для рязанских школьников прошёл онлайн-урок финансовой грамотности

Наша общая задача — сформировать поколение финансово грамотных людей, сказал врио губернатора Павел Малков в ходе онлайн-урока финансовой грамотности для рязанских школьников, где он вместе с управляющим Отделением по Рязанской области ГУ Банк России по ЦФО Сергеем Кузнецовым выступил экспертом.

Мероприятие состоялось в рамках Дней финансовой грамотности Рязанской области, организованных правительством региона и Отделением по Рязанской области ГУ Банк России по ЦФО. С 6 по 16 сентября во всех муниципалитетах региона в очном и онлайн-форматах пройдут более 120 мероприятий для людей разных возрастов — от школьников до пенсионеров. Это лекции, игры, мастер-классы, встречи со специалистами профильных ведомств, консультации.

Первым мероприятием в рамках Дней финансовой грамотности стал онлайн-урок для учеников 9-11 классов.

«Наша общая задача — сформировать поколение финансово грамотных людей. Сделать Рязанскую область территорией финансовых знаний, — сказал врио главы региона Павел Малков в своем обращении к старшеклассникам. — Финансы не стоят на месте, развиваются продукты и услуги. В условиях такого быстрого движения финансового рынка важно получить ориентиры. Узнать, как же правильно пользоваться деньгами, распознавать мошенников. Дни финансовой грамотности — информационный инструмент, который помогает донести эти знания до большого количества людей».

В центре Рязани в честь открытия Дней финансовой грамотности прошел городской праздник. От имени врио губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовала заместитель председателя правительства региона Юлия Швакова. Она отметила, что каждому человеку важно научиться принимать правильные финансовые решения, пользоваться новыми инструментами и технологиями.

Управляющий Отделением по Рязанской области ГУ Банк России по ЦФО Сергей Кузнецов отметил, что Дни финансовой грамотности — большой и актуальный просветительский проект, который активно поддерживает региональное правительство. Он помогает рассказать рязанцам об основах правильного потребления, инвестирования и борьбы с мошенниками. В его рамках рязанцы смогут узнать много полезной информации в сфере грамотного обращения с финансами.

Участники праздника на Почтовой смогли получить консультации в сфере налогового законодательства, защиты прав потребителей финансовых услуг, по использованию финансовых продуктов. Были организованы тематические викторины, игры и творческие конкурсы. Также в рамках праздника работал лекторий, слушатели которого получили дополнительные финансовые знания, в том числе об истории банковской системы в Рязанской области.