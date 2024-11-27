Среда, 27 ноября, 2024
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Для Рязани разработают новый Генплан

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Валерия Мединская

Продолжается работа по формированию нового Генплана Рязани. Сейчас вся работа ведётся по документу, принятому в 2006 году. Как отмечает глава администрации города Виталий Артёмов, Генплан устарел и по многим параметрам не соответствует требованиям времени.

Проводился открытый конкурс на разработку нового Генплана. Его выиграл градостроительный институт «Мирпроект». Специалисты института приехали в Рязань 27 ноября.

— Стратегический документ в первую очередь ориентирован на повышение качества жизни рязанцев. Новый генеральный план будет иметь горизонт планирования до 2045 года, в нём будут учтены последние изменения земельного и градостроительного законодательства. В новом документе необходимо заложить стратегию развития Рязани на последующие 20 лет, — отмечает мэр Артёмов.

Также в Генплане найдут отражения положения Майским указов Владимира Путина в части повышения качества среды проживания, обеспеченности населения жильём, соцобъектами, коммунальной и транспортной инфраструктурой, а также сохранения культурного наследия.

— К обсуждению нового генерального плана обязательно подключим представителей городского сообщества, общественных организаций, жителей Рязани, — обращает внимание мэр.

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