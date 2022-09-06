Для музея Александрова в Захаровском районе закупят современное оборудование

На прошедшем во вторник, 6 сентября, заседании правительства Рязанской области обсудили вопрос оснащения школьного музея в селе Плахино Захаровского района современным оборудованием. Об этом сообщил врио губернатор Рязанской области Павел Малков.

Учреждение носит имя автора государственного гимна России Александра Александрова, 140-летние со дня рождения которого отметят в 2023 году.

— Недавно был в этом музее лично — коллекция очень интересная. Нужны достойные условия для ее размещения, — написал Малков.

Министерству образования региона выделены средства на экспозиционное оборудование. Закупки проведут в этом году.

Напомним, РИА «7 новостей» реализует масштабный проект, посвящённый школьным музеям Рязанской области.