Для изготовления порнографии рязанец использовал несовершеннолетних девушек

Житель Спасского района Рязанской области подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Рязанской области.

Мужчина 39 лет, по предварительной информации, использовал несовершеннолетних девушек для изготовления порнографических материалов с использованием сети «Интернет» (пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ). Следствием установлено, что подозреваемый, находясь по месту жительства, посредством сети «Интернет» склонил троих несовершеннолетних произвести фотосъемку своего обнаженного тела, после чего прислать ему эти фотоизображения.

Благодаря проведенным следственным действиям и оперативно-разыскным мероприятиям подозреваемый в совершении данного преступления установлен. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.