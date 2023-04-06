spot_img
Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Для дошколят Скопинского района провели урок безопасного поведения на дорогах

На главнуюНовости Рязани

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Скопинский» Олег Гуров и Ведяскин Александр сегодня для клекотковских дошколят провели урок безопасного поведения на дорогах в весенне-летний период. Мероприятие было связано с открытием велосипедного сезона.

Ребята познакомились с простыми правилами дорожного движения, соблюдение которых помогут им сохранить жизнь на дорогах, узнали об основном назначении транспорта – велосипеда и что кататься на нём нужно в определенном месте.

По окончании мероприятия ребята смогли посидеть за рулем настоящей патрульной машины и сделать совместное фото на память. Такой урок ребятам запомнится надолго, а полученные знания они смогут применять в повседневной жизни.

Для дошколят Скопинского района провели урок безопасного поведения на дорогах
Для дошколят Скопинского района провели урок безопасного поведения на дорогах
Для дошколят Скопинского района провели урок безопасного поведения на дорогах
Для дошколят Скопинского района провели урок безопасного поведения на дорогах

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации