Для дошколят Скопинского района провели урок безопасного поведения на дорогах

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Скопинский» Олег Гуров и Ведяскин Александр сегодня для клекотковских дошколят провели урок безопасного поведения на дорогах в весенне-летний период. Мероприятие было связано с открытием велосипедного сезона.

Ребята познакомились с простыми правилами дорожного движения, соблюдение которых помогут им сохранить жизнь на дорогах, узнали об основном назначении транспорта – велосипеда и что кататься на нём нужно в определенном месте.

По окончании мероприятия ребята смогли посидеть за рулем настоящей патрульной машины и сделать совместное фото на память. Такой урок ребятам запомнится надолго, а полученные знания они смогут применять в повседневной жизни.