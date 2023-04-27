Для чего осушили болота в Мещере и где живут редкие бабочки? Рязанские школьники отправились в необычную экспедицию

Во вторник, 25 апреля, учащиеся и преподаватели школы №47 города Рязани совместно с заведующим кафедрой географии, экологии и природопользования Алексеем Водорезовым посетили Криушинскую среднюю школу. Учащиеся и педагоги Криушинской школы рассказали своим гостям как они добывают березовый сок с помощью дудушки — деревянного приспособления, служащего «проводником» между деревом и ёмкостью, куда собирается сок, провели экскурсию по школьному зимнему саду, рассказали, каким образом подбирались растения, поведали мифы и легенды о финиковой пальме, цветке папоротника, китайской розе и других растениях сада.

Алексей Водорезов рассказал учащимся школ, зачем осушали Мещеру. Совместно с 47-й школой ученые РГУ обнаружили отчёт работ западной экспедиции по осушению болот генерала Жилинского. Более ста лет назад в XIX веке было принято решение осушить Мещерские болота, чтобы появились сухие земли, на которых могли жить люди, строить дома, выращивать урожай, а также для улучшения качества сосны.

В XX веке стало понятно, что Мещера – это еще и торф, который нужен был для получения электричества на тепловых электростанциях. А сейчас, в эпоху, когда есть уголь, нефть и газ, мы понимаем, что главное богатство Мещеры заключается в ее живой природе.

По словам Алексея Владимировича, климат Мещеры диктует господство ели, дуба и липы, однако на территории преобладает сосна. Дело в том, что сосна не так прихотлива, в отличии от других деревьев, она готова расти на камнях, бетоне, стекле и на голых песках Мещеры, именно поэтому здесь преобладают сосновые боры. Как же они устроены? Если мы будем спускаться из Криуши в сторону Великого озера, то сначала обнаружим сосновый лес, где деревья тоненькие, сосна здесь растет плохо, она мучается, такой лес называют — жердняк. В сухом лесу можно найти древние плауны, кошачью лапку (вид травянистых растений), встретить редкие виды бабочек, например Голубянку Орион. Питаются эти бабочки отчитками — заячьей капустой, которая накапливает влагу и расходует ее в течении года.

Спустившись чуть ниже появляется бруснично-зеленомошный бор. В таком лесу сосна достигает отличного качества, деревья толстые, длинные, прямые. Корни деревьев вытягивают из глубины питательные вещества и переносят их в верхние слои грунта, благодаря чему здесь можно встретить ландыши.

Спускаемся еще ниже, этот уровень — господствующий в окрестностях Криуши, здесь достаточно влаги, чтобы росла черника, безумно жадная до воды.

В самом низу располагаются так называемые торфяные болота, каждое из которых когда-то было отдельным озером. Именно на таких болотах растет клюква и голубика, под ногами встречается мох сфагнум, который используют чтобы прокладывать щели между бревнами при постройки избы, а также в качестве бактерицидного средства, он вытягивает гной из ран и лечит их. На этих болотах до сих пор живут бабочки, место которым в Архангельской области, тут также встречаются желтушка торфяниковая, голубянка торфяниковая, 5 видов северных бабочек.

Алексей Водорезов представил фото уникального документа 1920 года, содержащий перепись всех видов бабочек, которых нашел и поймал известный зоолог, два года живший в Криуши. Два вида из списка рязанские ученые не могут найти уже 20 лет: червонец голубоватый и чернушку лигея или кофейную. Чернушка кофейная — это уникальное насекомое, прежде чем стать бабочкой, ее гусеница питается 2 года. А летает она по четным годам.

«Важно, чтобы в каждой школе, в разных районах учителя вместе со своими учениками помогали следить за состоянием окружающей среды и сигнализировали нам — научному сообществу, о том что происходит, где, что появилось, что исчезло. Для ребят это первые научные работы, для нас — ценнейший материал, чтобы спасти лес. Мы отыскали массу редкостных видов животных и растений под Солотчей и 4 года назад появился заказник Солотчинский парк, теперь никто не сможет срубить лес Солотчи, потому что это охраняемая территория.

Великое озеро и его окрестности тоже стали заповедной территорией. Лес в округе срубить никто не может, но вот беда, он периодически горит, поэтому наша задача понимать, как устроен лес и вовремя сигнализировать о том, что в нем происходит», — отметил Алексей Водорезов.

Потом Алексей Владимирович провел для учащихся 47-ой и Криушинской школ экскурсию по лесу. Гуляя, ребята смогли подкрепить свои теоретические знания практикой, узнали как определить возраст сосны не спиливая ее. Оказывается, нужно посчитать мутовки — побеги, растущие веерообразно и образующиеся ежегодно. Если подсчитать их количество, можно примерно определить, какой у растения возраст. Школьники увидели искорь — место где «вывалилась» корневая система сосны или ели. Особенно активно падают ели, потому что их корневая система расходится в стороны, она плохо стоит, а у сосны глубокий вертикальный корень.

Также юные исследователи насладились пением лесных птиц, попробовали различить виды пернатых по их песням. В завершение экскурсии школьники и преподаватели собрали в лесу мусор.