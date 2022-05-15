Директор Рязанского театра драмы: Мне надоело слушать и читать этих самых «ругачих» товарищей

Недавно смотрел «Антонимы». Ту передачу, где Красовский общался с Сухоруковым. Где Виктор ответил на вопрос о том, чем ему нравится Владимир Путин: «А он страну мою любит». И я полностью с ним солидарен. Мне надоело слушать и читать этих самых «ругачих» товарищей. И самое главное — во всем у них Президент виноват. Ну и, конечно же, любимая либеральная тема «Путин развязал войну». Опомнитесь и постарайтесь проявить своё критическое мышление! Если бы Президент России не начал специальную военную операцию, то реальная война пришла бы к каждому из нас домой. Это уже доказано и даже не скрывается другими странами

Ещё есть тема: «Отсутствие демократии и свободы слова». Это особенно шикарно слышать на фоне происходящих событий в ЕС. Особенно красиво кричать, что свободы слова нет и тут же открыто Путина не просто критиковать, а писать нецензурную брань в адрес Президента.

У меня, как и у Сухорукова, есть память. При Владимире Путине закончился беспредел 90-х. При Владимире Путине страна, живущая в постоянном унижении, обрела вес и голос. При Владимире Путине, в конце концов, началась специальная военная операция и, я уверен, что Россия не будет терпеть нацистов рядом со своей границей. И я благодарен Президенту России, что память о подвиге моих родных в годы Великой Отечественной войны не будет растоптана и стёрта.

ZаПрезидента #ZаМир #ZаРоссию #СвоихНеБросаем

Директор театра Семён Борисович Гречко.