Директор рязанского предприятия не выплатил рабочим полмиллиона

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Рязанской области Алексей Медведков 6 мая провел прием работников местного предприятия по вопросу невыплаты им пособий при увольнении.

Директор предприятия, осуществляющего деятельность по добыче декоративного и строительного камня, имея задолженность по выплатам перед работниками и располагая финансовыми ресурсами и реальной возможностью для их погашения, допустил полную невыплату работникам пособий при увольнении на сумму около 500 000 рублей.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата пособий). Следователями исследуется финансово-хозяйственная деятельность предприятия, принимаются меры к погашению задолженности.