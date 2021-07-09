Директор МакSим: «с сегодняшнего дня у нас будут только позитивные новости!»

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Директор певицы МакSим Маргарита Соколова 9 июля опубликовала пост в Instagram.

– Начиная с сегодняшнего дня у нас будут только позитивные новости! Поверьте так и будет! – написала Маргарита.

Соколова рассказала, что сама перенесла коронавирус с потерей сознания, падением на пол. Лечилась в 15-й Филатовской больнице. Туда попадают люди, ударившиеся при падении. Маргарите вкололи экспериментальный российский препарат, остановивший воспаление. Через сутки девушка поняла, что мозг начал работать.

Она выразила благодарность медикам, помогавшим бороться с опасной болезнью.

Днём ранее представительница МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская рассказала «Газете.Ru» о текущем состоянии певицы. Он подтвердила, что певица находится в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозном сне. Какие-либо прогнозы сейчас давать рано.

Напомним, певицу госпитализировали 15 июня. Несколько недель врачи борются за жизнь МакSим.