Директор и сотрудники Рязанского «Политеха» стали Почётными работниками образования

Директор Рязанского филиала «Московского политехнического университета» Игорь Мурог стал Почётным работником образования Рязанской области. Распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.
Также звание присвоено завкафедрой «Информатика и информационные технологии» Татьяне Асаевой, доценту кафедры «Механико-технологические дисциплины» Игорю Ильчуку, начальнику учебно-методического отдела Андрею Токареву.
Памятный знак «За наивысшие достижения» вручат начальнику научно-исследовательского отдела Александру Бакулину.
Награды педагогам вручат за заслуги в области образования, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, достигнутые трудовые успехи и в связи с 65-летием со дня образования Рязанского «Политеха».