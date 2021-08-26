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Четверг, 26 августа, 2021
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Директор и сотрудники Рязанского «Политеха» стали Почётными работниками образования

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Директор и сотрудники Рязанского «Политеха» стали Почётными работниками образования

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Директор Рязанского филиала «Московского политехнического университета» Игорь Мурог стал Почётным работником образования Рязанской области. Распоряжение подписал губернатор Николай Любимов.

Также звание присвоено завкафедрой «Информатика и информационные технологии» Татьяне Асаевой, доценту кафедры «Механико-технологические дисциплины» Игорю Ильчуку, начальнику учебно-методического отдела Андрею Токареву.

Памятный знак «За наивысшие достижения» вручат начальнику научно-исследовательского отдела Александру Бакулину.

Награды педагогам вручат за заслуги в области образования, большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, достигнутые трудовые успехи и в связи с 65-летием со дня образования Рязанского «Политеха».

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