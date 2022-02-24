Дилерский центр ŠKODA «Чехия Авто» приглашает рязанцев на ДНИ ОБНОВЛёННОГО ŠKODA KODIAQ. С обновлённым ŠKODA KODIAQ вы сможете открывать новое каждый день, ценить каждое мгновение вместе со своими близкими и создавать яркие впечатления!

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Матричные LED-фары помогут вам быть уверенными за рулём даже ночью. Динамические указатели поворота позволят выполнять безопасные манёвры на дороге. А с третьим рядом сидений вы покорите неизведанные маршруты вместе с близкими.

Кто-то уже успел увидеть автомобиль на видеопрезентации модели. А теперь дилерский центр Чехия Авто ждет вас всей семьей в своем шоу-руме, чтобы познакомиться с обновленным ŠKODA KODIAQ лично.

Каждый день, начиная с 26 февраля по 6 марта, вы можете прийти в наш дилерский центр и записаться на пробную поездку. Дилерский центр ŠKODA Чехия Авто приглашает пройти особенный тест-драйв на обновленном автомобиле, зарядиться положительными эмоциями, поучаствовать в увлекательных мастер-классах, получить на память яркие и незабываемые фотографии, подарки, а также угощения.

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Записаться на тест-драйв ŠKODA KODIAQ вы можете на нашем сайте, по телефону 8 (4912) 95 55 58 или в дилерском центре лично по адресу улица Есенина, дом 1 Б.

Хотим отметить, что несмотря на сложное время, у нас есть возможность проводить тест-драйвы, и мы делаем это максимально безопасно, обрабатывая автомобиль перед каждым тест-драйвом и держа наготове санитайзеры и маски!

Каждому прошедшему особенный тест-драйв с 26 февраля по 6 марта дилерский центр Чехия Авто приготовил памятные подарки.

Ждем вас всей семьей на ДНИ ОБНОВЛЕННОГО ŠKODA KODIAQ за целым калейдоскоп впечатлений!

Официальный дилер ŠKODA «Чехия Авто» Адрес: ул. Есенина, дом 1 Б. Телефон 8 (4912) 95 55 58