Среда, 5 июня, 2024

Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

КАРМЕН объявляет о старте официальных продаж кроссовера XCITE X-Cross 7. Приобрести новую модель уже можно в КАРМЕН, расположенному по адресу Куйбышевское шоссе, 40 г, дилерского центра LADA. Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях Enjoy и Techno с рекомендованной розничной ценой от 2 499 000 рублей.

«Автозавод Санкт-Петербург» подписал соглашение о дистрибуции своих автомобилей с дилерской сетью LADA как с наиболее крупным и профессиональным дилерским сообществом России. В каждом из партнерских дилерских центров выделены зоны для автомобилей XCITE, на внешнем фасаде размещен логотип бренда. Все дилеры располагают необходимым стоком запасных частей, а за высокое качество сервиса отвечает квалифицированный персонал, прошедший обучение.

XCITE X-Cross 7 — это универсальный среднеразмерный кроссовер, отличающийся повышенным комфортом, динамикой, технологичностью и надежностью. Экстерьер модели позволяет ей выделиться в потоке за счет оригинальной решетки радиатора, выразительных линий кузова, узких светодиодных передних фар и задних фонарей. При габаритах 4500×1842×1705 мм новый переднеприводный X-Cross 7 отличается высоким дорожным просветом 190 мм. Объем багажного отделения составляет 475 л и может быть увеличен до 1500 л при сложенных сидениях второго ряда. Автомобиль оснащается 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками с шинами 225/60R18.

Салон X-Cross 7 — эргономичное функциональное пространство с повышенным комфортом и качественными материалами отделки. В центре — 7-дюймовая панель приборов и экран мультимедийной системы диагональю 10 дюймов. Центральный подлокотник оснащен боксом с функцией охлаждения. Руль с электроусилителем получил кожаную отделку и регулировку по высоте и вылету. Для удобства водителя и пассажиров салон оборудован тремя USB-разъемами на переднем и заднем рядах сидений.

Уже в стартовой комплектации автомобиль предлагает широкий перечень оснащения, включая электропривод двери багажника, бесключевой доступ и дистанционный запуск с ключа, светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, мультимедийную систему с 6 динамиками и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Помимо этого, уже в стандартном оснащении автомобиль предлагает полный «зимний пакет», в который входят обогрев рулевого колеса, передних и задних сидений, лобового стекла, заднего стекла, наружных зеркал и форсунок стеклоомывателей.

Комплектация Techno дополнительно предлагает панорамную крышу с электроприводом, возможность беспроводной зарядки мобильных устройств, многоцветную интерьерную подсветку, камеру кругового обзора 360°. Также в максимальной комплектации комфорт водителя и пассажиров дополнительно повышен за счет электрорегулировки поясничного подпора сиденья водителя в 4 направлениях и электропривода сиденья пассажира в 4 направлениях.

За безопасность водителя и пассажиров отвечает широкий набор современных систем, доступных во всех комплектациях автомобиля. Среди них 6 подушек безопасности, крепление для детского сиденья ISOFIX, антиблокировочная система с электронным распределением тормозных усилий, система электронного контроля устойчивости (ESP), противобуксовочная система (TCS), система помощи при трогании на подъеме (HSA), мониторинг усталости водителя.

X-Cross 7 оснащается современным бензиновым турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л. с. и крутящим моментом 210 Нм, работающим в паре с вариатором, который способен передавать максимальный крутящий момент в 280 Нм и обеспечить автомобилю быстрый старт и моментальное ускорение. Двигатель развивает максимальную скорость в 186 км/ч, разгон с места до 100 км/ч занимает 9,8 секунды.

На рынке модель будет представлена в шести металлизированных оттенках: красный, белый перламутровый, синий, серый, черный и серебристый. Каждый доступен в сочетании с салоном черного цвета.

Более подробная информация о новом XCITE X-Cross 7 доступна на официальном сайте: https://xcite-karmen.ru/

Реклама: ИП Выборнов Андрей Анатольевич, ИНН: 622706329583

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