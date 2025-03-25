Диффузное сияние сфотографировали над храмом в Рязанской области

В Рязанской области сфотографировали диффузное сияние над храмом в селе Новики Спасского района. Снимок автора Наталии Андриевской опубликовала группа «RZNASTRO. Раздаём космос» ВКонтакте.

По словам автора сообщения, полярное сияние на снимках часто путают с закатом, ведь ярко-розовые или красные тона у большинства людей ассоциируются с заходом солнца за горизонт. Сияние же далеко не всегда показывает нам столбики.

Чтобы определить, когда сделано фото, рекомендуется смотреть на наличие звёзд. Если их много, снимали ночью и на фото либо полярное сияние, либо искусственные источники света.

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Отметим, что на странице Наталии Андриевской очень много интересных астрофотографий.