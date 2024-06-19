Диетолог Марият Мухина в интервью NEWS.ru заявила, что популярные роллы, которые подают в российских ресторанах, на самом деле являются адаптированным «по-американски» блюдом и не обладают такими полезными свойствами, как японские аналоги.
По словам Мухиной, роллы, которые подают в ресторанах или которые россияне заказывают на дом, адаптированы под американскую культуру и попали в Россию из США, где они стали очень популярны.
Эксперт объяснила, что классические японские роллы состоят из красной рыбы, водорослей и риса, являясь источником омега-3, железа, йода и других полезных веществ. В порции из шести роллов содержится не более 150-200 калорий. Однако порция популярной «Филадельфии» содержит от 400 до 600 калорий в зависимости от производителя, добавила Мухина.
Кроме того, современные вариации японского блюда могут быть еще более вредными для здоровья.
Также сейчас популярны роллы с «шапочкой» из соуса, который часто готовят на основе майонеза или его производных.