Диетолог Марият Мухина в интервью NEWS.ru заявила, что популярные роллы, которые подают в российских ресторанах, на самом деле являются адаптированным «по-американски» блюдом и не обладают такими полезными свойствами, как японские аналоги.

По словам Мухиной, роллы, которые подают в ресторанах или которые россияне заказывают на дом, адаптированы под американскую культуру и попали в Россию из США, где они стали очень популярны.

«Роллы — это настоящая метаболическая бомба, которая приводит к стремительному набору лишнего веса», — отметила она.

Эксперт объяснила, что классические японские роллы состоят из красной рыбы, водорослей и риса, являясь источником омега-3, железа, йода и других полезных веществ. В порции из шести роллов содержится не более 150-200 калорий. Однако порция популярной «Филадельфии» содержит от 400 до 600 калорий в зависимости от производителя, добавила Мухина.

«В современных роллах мало рыбы и много риса, который сам по себе не считается диетическим продуктом, а также много сыра. Для роллов традиционно используют сыр „Филадельфия“, который является жирным и калорийным. Такое сочетание тяжело для желудочно-кишечного тракта и приводит к углеводному сбою, что является основной причиной набора лишнего веса», — подчеркнула диетолог.

Кроме того, современные вариации японского блюда могут быть еще более вредными для здоровья.

«Практически во всех популярных сетах присутствуют ‘горячие’ роллы, приготовленные во фритюре. Такая пища содержит большое количество жира, калорий и конечных продуктов гликирования, которые ускоряют процессы старения», — заявила Мухина.

Также сейчас популярны роллы с «шапочкой» из соуса, который часто готовят на основе майонеза или его производных.