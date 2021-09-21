Диетолог назвала главные ошибки во время похудения

Индийский диетолог Нэнси Дехра назвала главные ошибки при похудении, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Indian Express.

Дехра считает, что люди, заменяющие блюда на салаты, напрасно не считают калории в их заправке. Количество масло необходимо контролировать, чтобы еда не получилась слишком калорийной.

Не стоит также пробовать блюда при готовке. Даже в небольшой порции макарон с соусом может содержаться от 80 до 120 килокалорий.

Чрезмерно увлекаться фруктами худеющим также не нужно. Они богаты питательными веществами, витаминами, клетчаткой, антиоксидантами, но также содержать калории.

Ещё одна ошибка худеющих — недостаток движения. Диетолог рекомендует выполнять физические упражнения ежедневно, в том числе и дома.

Нэнси Дехра рекомендует желающим сбросить вес внимательно считать калории, следить за размерами порций, есть медленно, не отвлекаясь на телевизор, телефон и другие раздражители.