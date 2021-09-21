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Вторник, 21 сентября, 2021
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Диетолог назвала главные ошибки во время похудения

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Диетолог назвала главные ошибки во время похудения

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Индийский диетолог Нэнси Дехра назвала главные ошибки при похудении, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Indian Express.

Дехра считает, что люди, заменяющие блюда на салаты, напрасно не считают калории в их заправке. Количество масло необходимо контролировать, чтобы еда не получилась слишком калорийной.

Не стоит также пробовать блюда при готовке. Даже в небольшой порции макарон с соусом может содержаться от 80 до 120 килокалорий.

Чрезмерно увлекаться фруктами худеющим также не нужно. Они богаты питательными веществами, витаминами, клетчаткой, антиоксидантами, но также содержать калории.

Ещё одна ошибка худеющих — недостаток движения. Диетолог рекомендует выполнять физические упражнения ежедневно, в том числе и дома.

Нэнси Дехра рекомендует желающим сбросить вес внимательно считать калории, следить за размерами порций, есть медленно, не отвлекаясь на телевизор, телефон и другие раздражители.

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