Девятиклассник зарезал 15-летнюю подругу во время выяснения отношений

В Чите 14-летний девятиклассник зарезал свою 15-летнюю подругу. Об этом сообщает Лайф.

По данным СМИ, убийство школьник совершил во время выяснения отношений. Подросток пришёл к девочке домой, чтобы поговорить. Школьница хотела расстаться с ним, заблокировала парня в телефоне из-за того, что тот якобы слил в Сеть её интимные фотки.

Произошла ссора, в ходе которой гость взял кухонный нож и несколько раз ударил хозяйку. Эксперты насчитали у погибшей 16 ранений на шее и груди.

После убийства подозреваемый сбежал, прихватив телефон жертвы и нож. Труп девочки обнаружила вернувшаяся с работы мать.

Полицейские задержали подростка у него дома. Он уже успел выбросить нож и постирать испачканную кровью одежду. Подозреваемый признался в убийстве.

Известно, что на учёте мальчик не состоял, но у него были проблемы с успеваемостью в школе. Ученика хотели перевести на домашнее обучение.