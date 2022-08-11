Девушка погибла, снимая клип с чёрными крыльями к дню рождения

23-летняя девушка разбилась насмерть, упав с 4-метровой высоты на набережной Дивногорска, сообщает «ТВК Красноярск».

Ольга Кузьмина снимала видео к своему дню рождения. Она собиралась позировать с чёрными крыльями за спиной, перелезла через ограждение набережной и сорвалась вниз.

Находившиеся рядом вызвали скорую помощь, медики прибыли через 7 минут, но спасти девушку было уже невозможно. Врачи констатировали смерть.

Подруга Ольги Екатерина рассказала, что девушка была сиротой, росла в детдоме с 3 лет. Завести свою семью она не успела.

ЧП случилось 8 августа, 9 числа у Ольги был день рождения.

Фото: «ТВК Красноярск».