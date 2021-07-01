20.1 C
Рязань
Четверг, 1 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

Девочка зарезала 14-летнего подростка в Братске

7info
- Advertisement -

В городе Братске Иркутской области 16-летняя девочка задержана за убийство 14-летнего подростка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

ЧР случилось на площади у местного драмтеатра. Мальчик гулял со сверстниками, у него произошёл словесный конфликт с девочкой. Во время ссоры подозреваемая достала нож-бабочку, ударила оппонента. Пострадавший умер по дороге в больницу.

Подозреваемая сбежала, но была задержана по горячим следам. Ранее её уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, девочка состоит на учёте в ПДН.

Расследование продолжается.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Новости партнёров

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,528ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]