Девочка зарезала 14-летнего подростка в Братске

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В городе Братске Иркутской области 16-летняя девочка задержана за убийство 14-летнего подростка, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

ЧР случилось на площади у местного драмтеатра. Мальчик гулял со сверстниками, у него произошёл словесный конфликт с девочкой. Во время ссоры подозреваемая достала нож-бабочку, ударила оппонента. Пострадавший умер по дороге в больницу.

Подозреваемая сбежала, но была задержана по горячим следам. Ранее её уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, девочка состоит на учёте в ПДН.

Расследование продолжается.