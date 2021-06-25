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Пятница, 25 июня, 2021
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Девелопер Мармакс стал первой компанией из Рязани, представившей проекты в федеральной премии URBAN AWORDS

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Девелопер Мармакс стал первой компанией из Рязани, представившей проекты в федеральной премии URBAN AWORDS
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Рязанский девелопер Мармакс представил свои проекты на самой престижной федеральной премии в области строительства URBAN AWORDS, два проекта компании стали финалистами.

24 июня 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения, которая прошла в парадном павильоне Петропавловской крепости. В зале собрались представители самых выдающиеся девелоперских компаний России. Среди двухсот номинантов были проекты Рязанского девелопера Мармакс.

Финалистами премии стали два проекта, тем самым подтвердив соблюдение самых строгих стандартов качества на рынке жилья.

ЖК «Достояние» в номинации «Лучший региональный жилой комплекс бизнес-класса»

Девелопер Мармакс стал первой компанией из Рязани, представившей проекты в федеральной премии URBAN AWORDS

ЖК Парковый квартал «Голландия» в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

Девелопер Мармакс стал первой компанией из Рязани, представившей проекты в федеральной премии URBAN AWORDS

Urban Awards — самая престижная премия на рынке недвижимости в России. Каждый год независимая экспертная комиссия оценивает лучшие проекты, учитывая весь процесс девелопмента — строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства и инфраструктуры, а также архитектурный облик. С каждой наградой Urban Awards общественность и деловое сообщество все больше осознают важность и преимущества качественного девелопмента, от проекта и архитектурного исполнения до стадии строительства, что способствует развитию всего рынка недвижимости России, а также помощь покупателям в выборе жилья.

Генеральный директор ИСГ «Мармакс» Юрий Юров

Девелопер Мармакс стал первой компанией из Рязани, представившей проекты в федеральной премии URBAN AWORDS

Участие в Urban Awards – это, в первую очередь, профессиональная оценка наших проектов на уровне всей России. Быть финалистом – это знак качества, подтверждение того, что мы действительно создаем уникальные, современные жилые комплексы. Безусловно, стать одними из лучших среди лидеров рынка – это оценка работы команды и актуальности продуктов, которые она создает.

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