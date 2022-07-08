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Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»

В среду, 6 июля, в ресторане «Небо» состоялась торжественная презентация жилого комплекса «Наследие Современности» — первый в Рязани жилой комплекс с видовой террасой на крыше и ландшафтным дизайном. Гостями праздника стали его жители, их близкие и те, благодаря кому удалось реализовать проект, – команда девелопера «Мармакс».

Подобные торжественные презентации новых сданных объектов – уже традиция «Мармакса». В уютной праздничной атмосфере жители могут поближе познакомиться с соседями и подробнее узнать о том, как создавался их новый дом. Встреча участников презентации прошла под звуки живой музыки, все желающие смогли насладиться прохладительными напитками и закусками. На память для себя гости оставили фотографии – на празднике работала яркая мультимедийная фотозона и фотобудка. Команда «Мармакс» позаботилась и о самых юных гостях торжества – игры и конкурсы для них подготовили аниматоры. Кстати, самые азартные гости могли в этот вечер принять участие в розыгрыше призов, а главный подарком для всех присутствующих стал красочный фейерверк.

Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»

Со словами благодарности за доверие к жителям комплекса «Наследие Современности» обратился генеральный директор и основатель компании «Мармакс» Юрий Юров. Сейчас с уверенностью можно сказать, что реализованные девелопером проекты украшают город, формируют его облик и пространства притяжения. Именно стремление сделать улицы не только красивыми, но и удобными для жизни, комфортными для отдыха и перемещения, желание повысить качество жизни людей побудили «Мармакс» строить объекты, применяя комплексный подход с точки зрения архитектуры и благоустройства окружающего пространства.

– Именно среда формирует сознание и именно архитектура влияет на среду, – убеждён Юрий Юров. – Идея про изменение среды всегда находилась у нас на острие. Ведь можно подумать, что наш дом начинается с порога квартиры, но нет. Дом начинается с улицы! В момент, когда вы видите очертание своего жилого комплекса, начинается ваш дом. Именно так мы и работали над «Наследием», чтобы дом не заканчивался для жителей только квартирой.

Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»

Природный Оазис в самом центре города, сочетающий в себе всё необходимое для жизни современного человека – такое впечатление оставляет жилой комплекс «Наследие Современности». В архитектуре и внешнем благоустройстве использованы природные экологичные оттенки. Даже на смену ярким цветам, которые традиционно используют в оформлении детских площадок, пришли более строго и лаконичные. А ещё удалось реализовать смелый проект – озеленить эксплуатируемую крышу. Как признаётся команда «Мармакс», это был сложный вызов, с которым она удачно справилась. Работали над проектом озеленения крыши лучшие ландшафтные архитекторы и дизайнеры страны, растения высаживались по особой технологии (понадобилось несколько слоёв грунта). Ухаживать за кустарниками и деревьями, которые, кстати, доставили из немецкого питомника, также будут по особой технологии. Как итог – в распоряжении жителей «Наследие» прекрасная терраса с видом на исторический центр города, дающая возможность ощутить гармонию с природой.

Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»
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