Девелопер «Мармакс» провел торжественную презентацию жилого комплекса «Наследие Современности»

В среду, 6 июля, в ресторане «Небо» состоялась торжественная презентация жилого комплекса «Наследие Современности» — первый в Рязани жилой комплекс с видовой террасой на крыше и ландшафтным дизайном. Гостями праздника стали его жители, их близкие и те, благодаря кому удалось реализовать проект, – команда девелопера «Мармакс».

Подобные торжественные презентации новых сданных объектов – уже традиция «Мармакса». В уютной праздничной атмосфере жители могут поближе познакомиться с соседями и подробнее узнать о том, как создавался их новый дом. Встреча участников презентации прошла под звуки живой музыки, все желающие смогли насладиться прохладительными напитками и закусками. На память для себя гости оставили фотографии – на празднике работала яркая мультимедийная фотозона и фотобудка. Команда «Мармакс» позаботилась и о самых юных гостях торжества – игры и конкурсы для них подготовили аниматоры. Кстати, самые азартные гости могли в этот вечер принять участие в розыгрыше призов, а главный подарком для всех присутствующих стал красочный фейерверк.

Со словами благодарности за доверие к жителям комплекса «Наследие Современности» обратился генеральный директор и основатель компании «Мармакс» Юрий Юров. Сейчас с уверенностью можно сказать, что реализованные девелопером проекты украшают город, формируют его облик и пространства притяжения. Именно стремление сделать улицы не только красивыми, но и удобными для жизни, комфортными для отдыха и перемещения, желание повысить качество жизни людей побудили «Мармакс» строить объекты, применяя комплексный подход с точки зрения архитектуры и благоустройства окружающего пространства.

– Именно среда формирует сознание и именно архитектура влияет на среду, – убеждён Юрий Юров. – Идея про изменение среды всегда находилась у нас на острие. Ведь можно подумать, что наш дом начинается с порога квартиры, но нет. Дом начинается с улицы! В момент, когда вы видите очертание своего жилого комплекса, начинается ваш дом. Именно так мы и работали над «Наследием», чтобы дом не заканчивался для жителей только квартирой.

Природный Оазис в самом центре города, сочетающий в себе всё необходимое для жизни современного человека – такое впечатление оставляет жилой комплекс «Наследие Современности». В архитектуре и внешнем благоустройстве использованы природные экологичные оттенки. Даже на смену ярким цветам, которые традиционно используют в оформлении детских площадок, пришли более строго и лаконичные. А ещё удалось реализовать смелый проект – озеленить эксплуатируемую крышу. Как признаётся команда «Мармакс», это был сложный вызов, с которым она удачно справилась. Работали над проектом озеленения крыши лучшие ландшафтные архитекторы и дизайнеры страны, растения высаживались по особой технологии (понадобилось несколько слоёв грунта). Ухаживать за кустарниками и деревьями, которые, кстати, доставили из немецкого питомника, также будут по особой технологии. Как итог – в распоряжении жителей «Наследие» прекрасная терраса с видом на исторический центр города, дающая возможность ощутить гармонию с природой.