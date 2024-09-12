Девам — экофермы, Тельцам — море, Рыбам — паломничество: как нужно отдыхать каждому знаку зодиака

Мы все разные, и у каждого из нас свой собственный рецепт идеального отпуска. Знак зодиака может подсказать, какой вид отдыха подойдёт вам лучше всего. Как рассказала 7info рассказала астролог Ирина Ряскина, подбор вида отдыха по гороскопу может помочь получить от отпуска максимум удовольствия, зарядиться энергией на весь год. Кстати, как раз наступил бархатный сезон, поэтому отпуск очень даже актуален.

Огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец)

Овен: вам нужны приключения! Экстремальные виды спорта, походы в горы, парашютный спорт, автопутешествия — вот что принесет вам максимум удовольствия. Просто лежать на пляже весь отпуск не для вас. Вы так не отдохнете, поэтому придумайте для себя что-то интересное, но без фанатизма. Про технику безопасности забывать не стоит.



Лев: роскошь и шик! Отдых в дорогом, модном отеле, экскурсии в музеи, посещение концертов, театров, фестивалей, шоу, тематических вечеринок — вот что подходит Льву. Ну и на пляже можно полежать, только важно, чтобы всё было красиво и эксклюзивно.

Стрелец: вам нужно увидеть мир! Путешествия в дальние страны, знакомство с новой культурой, поиск приключений, спортивные мероприятия и походы — вот что зажжёт огонь в вашем сердце и зарядит до следующего отпуска.

Земные знаки (Телец, Дева, Козерог)

Телец: удовольствие от чувств! Отдых на море, вкусная еда, прогулки по паркам, уютные вечера с бокалом вина — вот что приносит удовольствие Тельцу. Максимум кайфа, дорогие Тельцы, и вы вернётесь из отпуска отдохнувшими!

Дева: порядок и организация — ваш девиз, в том числе и в темах отдыха! Планирование отдыха до мелочей, поездки с интеллектуальной программой, экологические курорты или фермы, походы в музеи и выставки, уютные отели с чистотой и комфортом — вот что нужно Деве.

Козерог: комфорт и практичность — это для вас. Отдых в уютных домах (желательно чуть более уединенных), прогулки на природе, походы в театр, знакомство с историей и культурой, а также посещение различных семинаров (совместить приятное, с полезным) — вот что важно для Козерога.

Воздушные знаки (Близнецы, Весы, Водолей):

Близнецы: общение и новые знакомства — это то, что вас отвлечёт от рутины и зарядит до следующего отпуска! Сюда относятся поездки в большие города, туры с посещением разных городов, посещение концертов и фестивалей, иммерсивного театра, общение с новыми людьми. В общем-то всё то, что даёт возможность не сидеть на месте, а увидеть много новых мест.

Весы: гармония и красота! Отдых на море, уютные отели с красивыми интерьерами и видами, музыкальные фестивали, тур по галереям и музеям, прогулки по паркам — вот что важно для Весов. И красивый купальник не забудьте взять с собой в поездку. Он может пригодиться.

Водолей: оригинальность и независимость! Путешествия в необычные места с уникальной атмосферой и необычными красотами, посещение фестивалей и концертов, общение с нестандартными людьми.

Водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы):

Рак: уют и эмоции! Отдых на море или в загородном доме, подальше от городской суеты (не в одиночестве, а с близкими людьми), прогулки по пляжу, уютные вечера с любимыми, посещение концертов живой музыки, путешествия, связанные с историческими и культурными достопримечательностями.

Скорпион: загадки и интриги! Путешествия в мистические места с богатой историей, посещение старинных замков, походы в театр на драматические спектакли, квесты, необычные туры — вот что привлекает Скорпиона.

Рыбы: фантазия и творчество! Отдых на море или в домике у озера, ретриты и паломничества, прогулки по лесу, посещение концертов классической музыки, чтение книг за чашкой чая с шикарным видом — вот что приносит удовольствие Рыбам.