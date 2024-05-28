Детский травмпункт Рязанской ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой полностью обновился

В Рязани завершился капитальный ремонт детского травмпункта Областной детской клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Рязанской области.
Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и не помешали приему пациентов — он продолжался круглосуточно.
Удобство для пациентов и врачей
Заведующий детским травматологическим пунктом ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, врач-травматолог-ортопед высшей категории Роман Барышников, отметил, что в ходе ремонта полностью заменили инженерные коммуникации и провели реконструкцию входной группы.
Современные технологии и комфорт
На месте прежней регистратуры теперь располагается просторный ресепшен. От громоздких стеллажей с бумажными картами отказались — все данные пациентов хранятся в электронном виде.
Особое внимание уделили рентген-кабинету. В нем провели ремонт с учетом всех требований радиационной безопасности, использовали специальные материалы для отделки стен и пола.
В ходе ремонта частично заменили стеклопакеты, установили новые потолки, обновили стены, пол и санузел для пациентов. В кабинетах, где это требовалось, уложили новую плитку.
Яркие краски для хорошего настроения
Комфортное ожидание
В обновленном травмпункте маленьких пациентов ждут удобные диваны и телевизор с мультфильмами, которые помогут скрасить время ожидания приема.