Детский травмпункт Рязанской ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой полностью обновился

В Рязани завершился капитальный ремонт детского травмпункта Областной детской клинической больницы им. Н. В. Дмитриевой. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Рязанской области.

Работы проводились в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения и не помешали приему пациентов — он продолжался круглосуточно.

«В ходе ремонта обновили 16 кабинетов и холл, общая площадь работ составила 260 кв. метров. Ремонт проходил поэтапно, чтобы не останавливать работу травмпункта, который ежегодно принимает до 18 тысяч маленьких пациентов», — рассказала главный врач ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, главный педиатр регионального Минздрава Инна Лебедева.

Удобство для пациентов и врачей

Заведующий детским травматологическим пунктом ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой, врач-травматолог-ортопед высшей категории Роман Барышников, отметил, что в ходе ремонта полностью заменили инженерные коммуникации и провели реконструкцию входной группы.

«Теперь попасть в травмпункт стало гораздо удобнее: новый вход расположен ближе к кабинетам врачей. Это особенно важно для детей с травмами и тех, кто вынужден доставлять их на носилках. Сокращение пути — это экономия времени и сил, что имеет огромное значение в экстренных ситуациях», — пояснил Роман Барышников.

Современные технологии и комфорт

На месте прежней регистратуры теперь располагается просторный ресепшен. От громоздких стеллажей с бумажными картами отказались — все данные пациентов хранятся в электронном виде.

Особое внимание уделили рентген-кабинету. В нем провели ремонт с учетом всех требований радиационной безопасности, использовали специальные материалы для отделки стен и пола.

В ходе ремонта частично заменили стеклопакеты, установили новые потолки, обновили стены, пол и санузел для пациентов. В кабинетах, где это требовалось, уложили новую плитку.

Яркие краски для хорошего настроения

«При выборе цветовой гаммы мы ориентировались на яркие, жизнерадостные оттенки. Травмпункт — не самое веселое место, поэтому мы постарались создать атмосферу, которая поможет детям расслабиться и отвлечься», — поделился Роман Барышников.

Комфортное ожидание

В обновленном травмпункте маленьких пациентов ждут удобные диваны и телевизор с мультфильмами, которые помогут скрасить время ожидания приема.