Детский омбудсмен рассказала о состоянии мальчика, которого ставили на гречку

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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, как поживает мальчик, которого отчим ставил коленями на гречку. Слова омбудсмена приводит РИА «Новости».

В настоящее время ребенок живет в Омской области с двоюродной бабушкой. Мальчик уже готовится к поступлению в школу.

— Бабушка рассказала, что мальчику не очень дается математика с английским. Мы попросили руководство опеки района оказать поддержку семье в этом плане. Я попросила максимальному ему помогать, чтобы он увлекся спортом, музыкой или другими направлениями, — сказала Кузнецова.

Она добавила, что ребёнок больше не занимается с психологом.

Напомним, об истязаниях стало известно в мае 2019 года. Тогда мальчик, уставший от стояния на гречке, подбежал к соседу и попросил у него помощи. Тот вызвал полицию.

Выяснилось, что отчим ребенка регулярно наказывал мальчика таким способом. Причем делалось это за любые провинности: забыл ключи дома, оставил телефон. От бесконечных истязаний ребенку пришлось сделать операцию для удаления гречки, что вросла под кожу. Отчима мальчика приговорили к 4,5 годам колонии. Позже выяснились страшные подробности из жизни мужчины. Психолог дала оценку матери мальчика.