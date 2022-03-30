Детский омбудсмен объяснила ЧП с удушением мальчика в школе в Вологде

Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова высказалась об инцидент в школе № 31 в Вологде, где двое шестиклассников едва не задушили сверстника, пишет Череповец-поиск.

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По словам омбудсмена, мальчики постоянно общались между собой и задирали друг друга.

«Они начали провоцировать самого крупного из компании, подначивая его обидными словами. Не выдержав оскорблений, подросток схватил за шею одного из них и отпустил», – утверждает Смирнова.

В итоге, как отметила она, потерпевший потерял сознание и упал на пол. В итоге дисциплинарной ответственности привлекли дежурного администратора школы и дежурного учителя. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Родственница пострадавшего мальчика написала в социальных сетях, что двое одноклассников практиковали на ее 12-летнем племяннике удушающие приемы.

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Директор школы Нина Спиридонова пояснила, что один из детей «не рассчитал свои силы, потому что в подростковом возрасте дети все разные». Она считает случившееся несчастным случаем.