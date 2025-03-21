Дети рязанских участников спецоперации побывали на экскурсии в Москве

Региональный комитет по информации и массовым коммуникациям сообщает о том, что при поддержке Председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрея Макарова и Правительства Рязанской области для детей участников СВО из Рязанской области организована экскурсионная программа в Москву.

Участниками поездки стали 28 детей воинов СВО, в том числе из многодетных семей, и дети Героев России. В сопровождении экскурсоводов они посетили Соборную площадь Московского Кремля и Оружейную палату, а также Государственную Думу Федерального Собрания РФ.

Юные рязанцы встретились с Председателем Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андреем Макаровым. Подросткам рассказали о том, на основе каких принципов строится деятельность Госдумы, о ее составе, полномочиях парламентариев, а также провели для них ознакомительную экскурсию по Государственной Думе.