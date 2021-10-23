Детектив Шумякина, занимающаяся поисками Елены Логуновой, снова приехала в Рязань

Частный детектив Екатерина Шумякина, которая занимается поисками бесследно пропавшей Елены Логуновой, снова приехала в Рязань. Об этом она сообщила в своём Instagram- аккаунте.

Мы работаем. Каждые выходные с пятницы по воскресенье, – написала она.

Напомним, рязанка Елена Логунова пропала в июле этого года. По словам её мужа Александра, женщина вышла за покупками и не вернулась. При этом она не попала ни на одну камеру видеонаблюдения.

Об исчезновении Логуновой снимали сюжеты и передачи федеральные телеканалы. Однако о том, что случилось с женщиной, до сих пор ничего не известно.

Ранее вместе с Екатериной Шумякиной на поиски бесследно исчезнувшей рязанки выходили волонтёры и неравнодушные граждане. Они прочесали лесополосу рядом с Сысоевским кладбищем.