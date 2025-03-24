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Фото: министерство здравоохранения Рязанской области
Медицина

Детей с нарушением ЦНС в Рязани реабилитируют с помощью подвесной системы

Анастасия Мериакри

В Рязанском доме ребенка проходит реабилитация пациентов с нарушениями центральной нервной системы на специальном тренажере «Экзарта». Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

Подвесные системы помогают восстановить правильные двигательные навыки, которые нарушились после травмы или заболевания. Тренажер «Экзарта» — это новый подход к восстановительному лечению пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

На занятии инструктор помогает малышам с неврологическими заболеваниями, патологиями ЦНС и различными нарушениями двигательного аппарата.

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«Экзарта» применяют для:

  • развития двигательных функций;
  • коррекции осанки;
  • реабилитации после травм;
  • социальной адаптации;
  • психологической поддержки.

Чаще всего тренажер применяют в комплексной программе реабилитации, у него есть противопоказания, поэтому его используют только после назначения врача.

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