Детей с нарушением ЦНС в Рязани реабилитируют с помощью подвесной системы

В Рязанском доме ребенка проходит реабилитация пациентов с нарушениями центральной нервной системы на специальном тренажере «Экзарта». Об этом сообщает министерство здравоохранения области.
Подвесные системы помогают восстановить правильные двигательные навыки, которые нарушились после травмы или заболевания. Тренажер «Экзарта» — это новый подход к восстановительному лечению пациентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
На занятии инструктор помогает малышам с неврологическими заболеваниями, патологиями ЦНС и различными нарушениями двигательного аппарата.
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«Экзарта» применяют для:
- развития двигательных функций;
- коррекции осанки;
- реабилитации после травм;
- социальной адаптации;
- психологической поддержки.
Чаще всего тренажер применяют в комплексной программе реабилитации, у него есть противопоказания, поэтому его используют только после назначения врача.