Вторник, 15 октября, 2024
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Десятки ракет и беспилотников устроили адскую ночь Украине

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Минувшей ночью Николаев и Одесса подверглись интенсивным ракетным ударам и атакам беспилотников, пишет МК со ссылкой на соцсети.

Предположительно, речь идет запуске нескольких «Искандеров». Вскоре в воздух поднялись «Ониксы», вероятно, нацеленные на иностранные суда.

Агенты-подпольщики сообщили о взрывах в районе бронетанкового завода и нефтебазы. В результате серьезные повреждения получил Николаевский морской торговый порт.

Кроме того, в Николаеве на протяжении трех суток горит загадочный объект.

Предположительно, сегодняшний удар по Николаеву и области стал одним из наиболее мощных за последнее время.

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