Десятая муза

Первой русской женщиной, ставшей признанным литератором, считается рязанка Анна Петровна Бунина. Она известна ещё и тем, что внуком её родной сестры Марии был знаменитый путешественник Петр Петрович Семенов-Тян-Шаньский.

Фамилия Нобелевского лауреата

В октябре 1960 года один из лучших рязанских краеведов того времени, писатель Дмитрий Акимович Коновалов, написал в своём дневнике: «Читал Бунина: „Антоновские яблоки“, „Господин из Сан-Франциско“ и другое. Не понравилось: печаль, тоска, смятение перед жизнью. Разве такие рассказы помогут читателям жить? Язык хорош, но цель, замыслы рассказов не оправдывают средства».

Знаю, как трепетно относился Дмитрий Акимович ко всему, что связано с Рязанским краем. И будь этот патриарх рязанских краеведов того времени жив и сейчас, его акцент при прочтении рассказов Нобелевского лауреата по литературе 1933 года Ивана Бунина мог быть несколько иным. Потому как историками и краеведами установлено, что Бунины имеют к Рязанщине отношение самое непосредственное.

По существующему древнему преданию, Бунины происходят от некоего Семёна Буникевского, который в XV веке выехал из Польши на Русь для служения русским князьям. Его правнук Александр Лаврентьевич Бунин был убит в 1552 году при взятии Казани. А из архивных данных известно, что за представителем этой генеалогической ветви Буниных, Леонтием Клементьевичем, в 1662 году состояло поместье «в пустоши под Урусовым липягом (липяг — это липовый лес. Е.Д.) Пехлецкого стана Ряжского уезда Рязанской губернии».

Следует отметить, что рядом с пустошью издревле существовал городок Урусовский (то есть Русский городок в переводе с татарского). Этот населённый пункт был передовым пунктом для охраны селений, расположенных ниже его по реке Ранове. К моменту получения Буниными в этом месте родового имения во второй половине XVI века Русский городок уже перестал существовать. А в своей вотчине Бунины построили церковь. И стала бывшая пустынь селом Урусовым. В нём то и родилась в январе 1774 года Анна Бунина — пра-правнучка упомянутого Леонтия Клементьевича.

Русская Сапфо

Анна Петровна Бунина явилась, по сути, первой русской женщиной, ставшей признанным литератором. Чего значат одни только посвящённые ей эпитеты! Сравнивая мастерство этой поэтессы и переводчицы с талантами других женщин, прославившихся своими литературными талантами, Бунину назвали и русской Сапфо (по имени древнегреческой поэтессы VI–VII веков), и северной Кориной (по аналогии с имевшей отношение к литературному искусству итальянкой). Именовали Анну Петровну даже Десятой Музой (как известно, в древней греческой мифологии Музами называли дочерей Зевса и Мнемосины, — покровительниц наук, поэзии и искусств, которых было всего девять).

«Ни одна женщина не писала у нас так сильно», — отозвался о литературном таланте Анны Буниной основатель русского сентиментализма Николай Карамзин в 20-х годах XIX столетия. О творчестве этой поэтессы и переводчицы лестно отзывались такие авторитеты своего времени, как поэт Гаврила Романович Державина и президент Российской академии, писатель Александр Семенович Шишков. Но особо Анну Петровну выделяла жена Александра I, императрица Елизавета Алексеевна (урождённая Луиза-Мария-Августа, маркграфиня Баден-Баденская). За стихотворения Буниной, опубликованные с 1807 по 1812 годы, царица повелела выплатить поэтессе 400 рублей (за эти деньги тогда можно было купить хороший дом). А за поэму «Падающий Фаэтон» наградила Анну золотой, украшенной бриллиантами брошью в виде лиры.

В 1813 году сам великий Михаил Илларионович Кутузов, ценитель таланта поэтессы, помог обеспечить Бунину пожизненной пенсией. «При бедном состоянии своем, — писал в соответствующие инстанции знаменитый генерал-фельдмаршал, — она сама себя воспитала и прилежностью к учению и трудам приобрела отличные в словесности и стихотворстве таланты, которых уже многие опыты оказала».

Выдающаяся личность

Путь к признанию и славе у Буниной был не простым. Воспитывала её родная тётя, потому что отец был на военной службе, а мать умерла, когда Анечке было всего полтора года. Начальное образование девочка получила скромное, но зато очень рано начала писать стихи. В 1802 году переселилась в Петербург, где усиленно занималась изучением иностранных языков, математикой и словесностью. Тогда же Анна стала сотрудничать с отечественными литературными журналами.

На пике славы Бунина продержалась недолго. В 1815 году у неё обнаружился рак груди. Она уехала на лечение в Англию, но в то время избавить человека от этого диагноза не могли даже самые лучшие врачи. Вернувшись через два года на Родину, поэтесса смогла найти в себе силы, чтобы с 1819 по 1821 годы издать последние свои стихотворения. А в 1823 году уехала на постоянное местожительство в имение своего племянника Дмитрия Максимовича Бунина, которое находилось в селе Денисовка, что в 5 верстах от Урусова. Там же она и скончалась в декабре 1829 года. Похоронили Анну Бунину, как она и завещала, в её родном Урусове.

Справедливости ради необходимо отметить, что о творчестве Анны Буниной далеко не все литераторы той эпохи отзывались лестно. Например, только с иронией и насмешкой как о самой Буниной, так и о её творчестве говорили известные поэты так называемой «новой волны» того времени — Константин Батюшков, Василий Жуковский и Александр Пушкин. Но ведь о вкусах, как известно, не спорят. В том числе и литературных. Лично я не берусь судить о степени литературной одарённости Анны Петровны. Несомненно только то, что она была выдающейся женщиной своей эпохи.

Евгений Данилин