Дерматологи объяснили пользу пота для кожи

Дерматологи из США раскрыли пользу пота для кожи, – пишет модный журнал Glamour. По словам доктора медицинских наук Кэтлин Вискузи, пот защищает кожу от бактерий, вызывающих прыщи, – сообщает Лента.ру.

Дерматолог Мелани Пальм опровергла распространённое заблуждение о том, что с потом из организма выходят токсины. По её словам, прежде всего потоотделение выполняет функцию охлаждения.

Кэтлин Вискузи развеяла ещё один миф – о том, что потоотделение вызывает прыщи на лице. Эксперт пояснила, что пот, напротив, помогает порам активно работать, чтобы очиститься от скопившейся грязи и жира. Пот может вызвать высыпания только в случае, когда он высыхает на коже, – сказала специалист.

Дерматологи рекомендуют выбирать пот с лица чистым полотенцем и носить одежду из хлопка, чтобы избежать появления акне.