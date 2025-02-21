Рак кожи на ранних стадиях легко спутать с другими заболеваниями, что затрудняет своевременную диагностику. Симптомы могут варьироваться от долго не заживающего прыщика до обширных образований, а на начальных этапах болезнь часто протекает без явных признаков. Об этом рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова в интервью «Газете.Ru».
Особое внимание следует уделять родинкам. На возможные проблемы указывают потеря волосяного покрова, неравномерная окраска, жжение, кровоточивость, изменение рельефа или травматизация.
Факторами риска развития рака кожи являются ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, ожоги, контакт с канцерогенами, генетическая предрасположенность и возраст.
При появлении подозрительных изменений на коже важно незамедлительно обратиться к дерматологу или онкологу. Ранняя диагностика значительно снижает риск осложнений и повышает шансы на успешное лечение.
Эксперт призвала не игнорировать тревожные симптомы и регулярно проходить осмотры у специалистов, чтобы вовремя выявить возможные проблемы.