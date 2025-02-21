Рак кожи на ранних стадиях легко спутать с другими заболеваниями, что затрудняет своевременную диагностику. Симптомы могут варьироваться от долго не заживающего прыщика до обширных образований, а на начальных этапах болезнь часто протекает без явных признаков. Об этом рассказала врач-косметолог и дерматовенеролог центра «Медфрендс» Амина Ахметова в интервью «Газете.Ru».

«Рак кожи может маскироваться под доброкачественные образования, поэтому важно внимательно следить за изменениями на коже. Тревожными сигналами могут стать асимметрия, изменение цвета или структуры, длительное отсутствие заживления, кровоточивость, увеличение размера или появление корочек и рубцов», — пояснила специалист.

Особое внимание следует уделять родинкам. На возможные проблемы указывают потеря волосяного покрова, неравномерная окраска, жжение, кровоточивость, изменение рельефа или травматизация.

Факторами риска развития рака кожи являются ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, ожоги, контакт с канцерогенами, генетическая предрасположенность и возраст.

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При появлении подозрительных изменений на коже важно незамедлительно обратиться к дерматологу или онкологу. Ранняя диагностика значительно снижает риск осложнений и повышает шансы на успешное лечение.

«Сегодня рак кожи диагностируется у миллионов людей по всему миру. В последние годы наблюдается рост случаев заболевания: по данным разных источников, от 10 до 14% всех онкологических заболеваний приходится на злокачественные образования кожи», — подчеркнула Ахметова.

Эксперт призвала не игнорировать тревожные симптомы и регулярно проходить осмотры у специалистов, чтобы вовремя выявить возможные проблемы.