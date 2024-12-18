Депутаты утвердили переименование Ярославля: что изменится

На заседании муниципалитета депутаты поддержали переименование Ярославля, теперь он будет официально именоваться не «город Ярославль», а «городской округ город Ярославль», пишет 76.RU.
Такое наименование будут использовать в документах. Причиной такого решения стало изменение федерального законодательства.
При этом использоваться будет и сокращенный вариант — «город Ярославль». Название должностей чиновников также не изменится.
Городской округ — городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и имеет расширенные полномочия.