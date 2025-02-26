Депутаты Рязанской облдумы утвердили изменения в закон об областном бюджете

Депутаты облдумы на заседании в среду, 26 февраля, поддержали корректировки областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Изменения обусловлены положительными итогами исполнения бюджета в 2024 году.

Согласно утвержденным корректировкам 10,4 млрд рублей направляются на развитие социальной сферы, экономики и инфраструктуры Рязанской области.

Комментируя решение депутатов, председатель областной Думы Аркадий Фомин подчеркнул, что такой значительный объем дополнительного финансирования – это результат слаженной эффективной работы регионального правительства, губернатора и областной Думы.

– Благодаря нашему постоянному взаимодействию сложилась внушительная сумма, которая будет направлена на обеспечение социально значимых расходов: на единовременное денежное поощрение к 80-летию Великой Победы главным героям нашей Победы – ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла заложен в бюджете 181 млн рублей, на лекарства для льготников дополнительно выделили еще 1,1 млрд рублей, на выплаты участникам специальной военной операции добавляется 1,2 млрд рублей, – сказал Аркадий Фомин. Реклама

В числе приоритетов распределения средств бюджета – увеличение расходов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 198 млн рублей, на жилье для многодетных семей – 28 млн рублей. Также обеспечено финансирование строительства ряда важнейших инфраструктурных и социальных объектов: возведение мостового перехода через Оку, физкультурно-оздоровительного комплекса в Сапожке, крытого катка в селе Вослебово Скопинского района, пристройки к зданию спортивного комплекса спортшколы олимпийского резерва «Комета», общеобразовательных школ в селе Дядьково и микрорайоне Семчино. Кроме того, корректировками предусмотрены 31 млн рублей – на организацию мест накопления ТКО, 130 млн рублей – на приобретение коммунальной техники, на капитальный ремонт объектов водоотведения – 2 млн рублей и более 400 млн рублей на благоустройство дворовых территорий.

В целом принятый закон носит социальный характер и ориентирован на развитие региона.