Депутаты Рязанской Облдумы помогли решить проблему с парковкой около консультативно-диагностического центра

Депутаты Рязанской областной Думы помогли решить проблему дефицита парковочных мест рядом с консультативно-диагностическим центром на улице Свободы в Рязани. Теперь посетители учреждения могут бесплатно оставить свои транспортные средства на парковке спортшколы «Олимпиец» (стадион «Спартак»).

Как сообщил председатель Комитета по социальным вопросам, координатор Совета при председателе Рязанской областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан Сергей Пупков, проблема с нехваткой парковочных мест в центре города на улице Свободы не решалась годами. В частности родители маленьких пациентов консультативно-диагностического центра неоднократно обращались по этому вопросу в региональный парламент. Чтобы попасть на приём к специалистам центра, им приходилось оставлять машины за несколько кварталов от медучреждения.

Пути решения вопроса депутаты законодательного собрания обсудили на заседании Совета при Председателе Рязанской областной Думы по вопросам социальной защиты и поддержки граждан.

– На Совете, посвященном мерам поддержки многодетных семей, мы выслушали жителей области, детально изучили ситуацию. Стало очевидно, что для решения проблемы необходимо задействовать уже имеющиеся автомобильные стоянки в шаговой доступности, – рассказал Сергей Пупков. – В связи с этим было принято решение предложить профильным региональным ведомствам – министерству здравоохранения и министерству физической культуры и спорта – рассмотреть возможность использования посетителями центра парковки спортшколы «Олимпиец». На этой неделе нами получен ответ, что вопрос решен.

Автомобильной стоянкой спортшколы теперь могут воспользоваться все пациенты консультативно-диагностического центра, за исключением времени проведения на стадионе матчей профессиональных клубов. На данный момент проведение таких игр запланировано только в выходные дни.