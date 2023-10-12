Депутаты Рязанской облдумы обратили внимание на проблему выбросов в водоёмы

Правительственный час в Рязанской областной Думе в среду, 11 октября, посвятили проблемам экологии. О состоянии окружающей среды в регионе поговорили с точки зрения загрязнения атмосферного воздуха и выбросов в водоёмы. Доклад по теме представил первый заместитель министра природопользования региона Александр Акимов, вопросы ему задавали депутаты.

Заслушав доклад замминистра, парламентарии обратили внимание на важность определения источников выбросов и последовательной работы с предприятиями региона для повышения экологической безопасности производств. По словам Александра Акимова, в июне текущего года руководители крупных предприятий региона на заседании профильной комиссии при Правительстве Рязанской области доложили о принимаемых ими мерах по снижению выбросов. При этом Александр Акимов подчеркнул, что до конца 2023 года в России действует мораторий на проверки бизнеса, что затрудняет работу специалистов природоохранной прокуратуры и Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Минприроды региона в свою очередь постоянно проводит контрольно-надзорные мероприятия. При получении данных о превышении ПДК информация направляется в соответствующие надзорные органы.

В ходе обсуждения парламентарии подняли вопрос о расчистке и оздоровлении водных объектов Рязанской области. По информации Александра Акимова, в сентябре текущего года закончена расчистка русла реки Солотча, завершаются работы по укреплению берега реки Мокша в рабочем поселке Кадом. Планируются работы и черте областного центра.

– Мы заключили контракт на разработку проектно-сметной документации на расчистку реки Трубеж от Московского шоссе до Кремля. Проектом будет предусмотрено извлечение мусора, древесно-кустарниковой растительности, ила. Наличие документов позволит нам заявлять данный объект для привлечения федерального финансирования, – рассказал Александр Акимов.

В завершении обсуждения депутаты акцентировали внимание на необходимости комплексного подхода и усилении межведомственного взаимодействия в решении экологических проблем региона.

По итогам правительственного часа профильный комитет подготовит проект постановления с рекомендациями, который депутаты рассмотрят на заседании областной Думы.