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Воскресенье, 8 мая, 2022

Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале

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Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале

Александр Ильин

В воскресенье, 8 мая, депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы к Вечному огню на Скорбященском мемориале.

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Церемония началась с шествия колонны по аллее Славы к Вечному огню. Впереди — ветеран Великой Отечественной войны Леонид Иванович Окрут, который, будучи ребёнком, участвовал в партизанском движении в Белоруссии.

У Вечного огня состоялась панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Из Рязани в 1941 году на фронт ушли более 300 тысяч человек, 180 тысяч из них не вернулись.

К Огню памяти возложили гирлянду воинской славы и цветы. Парламентарии почтили память погибших минутой молчания, был дан троекратный залп оружейного салюта.

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В завершение церемонии депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы к мемориалу на Ленинградском кладбище.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители регионального правительства, ведомств, правоохранительных органов, администрации Рязани, общественных организаций, курсанты, школьники, жители города.

Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале
Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале

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