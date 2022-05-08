Депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы на Скорбященском мемориале

В воскресенье, 8 мая, депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы к Вечному огню на Скорбященском мемориале.

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Церемония началась с шествия колонны по аллее Славы к Вечному огню. Впереди — ветеран Великой Отечественной войны Леонид Иванович Окрут, который, будучи ребёнком, участвовал в партизанском движении в Белоруссии.

У Вечного огня состоялась панихида по погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам. Из Рязани в 1941 году на фронт ушли более 300 тысяч человек, 180 тысяч из них не вернулись.

К Огню памяти возложили гирлянду воинской славы и цветы. Парламентарии почтили память погибших минутой молчания, был дан троекратный залп оружейного салюта.

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В завершение церемонии депутаты Рязанской областной Думы возложили цветы к мемориалу на Ленинградском кладбище.

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители регионального правительства, ведомств, правоохранительных органов, администрации Рязани, общественных организаций, курсанты, школьники, жители города.