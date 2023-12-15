Депутаты Рязанской областной Думы прокомментировали прямую линию Президента РФ

– Глава государства говорил о развитии первичного звена здравоохранения. Было заявлено, что направление войдет в президентскую программу. Безусловно, это отразится на сельской медицине, на обеспечении амбулаторий и ФАПов кадрами. Президент озвучил предложение увеличить поддержку по программе «Земский доктор» до двух миллионов рублей, «Земский фельдшер» – до миллиона рублей, – подчеркнул парламентарий. – Поддержка участников СВО и членов их семей так или иначе прозвучала во многих вопросах. Владимир Владимирович свою позицию обозначил: у нас единая страна и меры социальной поддержки участников СВО должны быть одинаковыми во всех регионах.