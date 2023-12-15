Депутаты Рязанской областной Думы прокомментировали прямую линию Президента РФ

14 декабря Президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов и россиян. Ежегодная пресс-конференция главы государства была совмещена с «Прямой линией». Ключевые тезисы, озвученные Президентом, прокомментировали депутаты Рязанской областной Думы.
Руководитель фракции партии «Единая Россия» Александр Шевырев акцентировал внимание на состоянии российской экономики:
Лидер фракции политической партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Пупков, возглавляющий комитет по социальным вопросам, остановился на блоке социальных тем.
Руководитель фракции «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Наталья Рубина отметила тезисы главы государства, затрагивающие социальную поддержку пенсионеров:
Дмитрий Репников, возглавляющий фракцию ЛДПР, подчеркнул, что сам факт проведения прямой линии, прямого диалога лидера страны с россиянами способствует решению многих проблем, касающихся конкретных граждан и их семей:
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