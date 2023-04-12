spot_img
Среда, 12 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Депутаты Рязанской городской думы вышли на уборку Лыбедского бульвара

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта Рязанской городской думы

Во вторник, 11 апреля, в обеденный перерыв депутаты и сотрудники аппарата Рязанской городской думы вышли на уборку Лыбедского бульвара.

Популярное место отдыха рязанцев в рамках весеннего месячника приводили в порядок председатель городской думы Татьяна Панфилова, первый замглавы муниципального образования Лариса Максимова, депутаты Эвелина Волкова, Елена Волкова, Сергей Караев, Дмитрий Володин, Денис Милюков, Александр Кривов и Петр Пыленок.

В течение апреля в Рязани каждый день приводят в порядок парки и скверы, придомовые территории и общественные пространства, а в выходные проходят общегородские субботники.

Депутаты Рязанской городской думы вышли на уборку Лыбедского бульвара
Депутаты Рязанской городской думы вышли на уборку Лыбедского бульвара
Депутаты Рязанской городской думы вышли на уборку Лыбедского бульвара

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации