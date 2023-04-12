Депутаты Рязанской городской думы вышли на уборку Лыбедского бульвара

Во вторник, 11 апреля, в обеденный перерыв депутаты и сотрудники аппарата Рязанской городской думы вышли на уборку Лыбедского бульвара.

Популярное место отдыха рязанцев в рамках весеннего месячника приводили в порядок председатель городской думы Татьяна Панфилова, первый замглавы муниципального образования Лариса Максимова, депутаты Эвелина Волкова, Елена Волкова, Сергей Караев, Дмитрий Володин, Денис Милюков, Александр Кривов и Петр Пыленок.

В течение апреля в Рязани каждый день приводят в порядок парки и скверы, придомовые территории и общественные пространства, а в выходные проходят общегородские субботники.