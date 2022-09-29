Депутаты Рязанской городской думы поздравили с профессиональным праздником воспитателей детских садов

Галина Трушина: «Именно вы вносите огромный вклад в их воспитание и развитие, прививаете культуру и любовь к родному краю. Пусть работа всегда приносит радость и удовлетворение. Желаем вдохновения, оптимизма, здоровья и благополучия!»