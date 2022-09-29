Депутаты Рязанской городской думы поздравили с профессиональным праздником воспитателей детских садов

28 сентября сотрудников дошкольных учреждений с профессиональным праздником поздравили депутаты Рязанской городской думы Галина Трушина и Елена Акимкина.
Парламентарии посетили 14 детских садов в округах №14 и №15.
Галина Трушина поблагодарила воспитателей за доброту и душевную щедрость, которую они дарят маленьким рязанцам.
Елена Акимкина поблагодарила работников детских дошкольных учреждений за ответственное отношение к работе, индивидуальный подход к каждому воспитаннику и вручила им заслуженные награды.