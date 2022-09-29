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Татьяна Проводина

Депутаты Рязанской городской думы поздравили с профессиональным праздником воспитателей детских садов

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Фото с сайта Рязанской городской думы

28 сентября сотрудников дошкольных учреждений с профессиональным праздником поздравили депутаты Рязанской городской думы Галина Трушина и Елена Акимкина.

Парламентарии посетили 14 детских садов в округах №14 и №15.

Галина Трушина поблагодарила воспитателей за доброту и душевную щедрость, которую они дарят маленьким рязанцам.

Депутаты Рязанской городской думы поздравили с профессиональным праздником воспитателей детских садов
Депутаты Рязанской городской думы поздравили с профессиональным праздником воспитателей детских садов

Галина Трушина: «Именно вы вносите огромный вклад в их воспитание и развитие, прививаете культуру и любовь к родному краю. Пусть работа всегда приносит радость и удовлетворение. Желаем вдохновения, оптимизма, здоровья и благополучия!»

Елена Акимкина поблагодарила работников детских дошкольных учреждений за ответственное отношение к работе, индивидуальный подход к каждому воспитаннику и вручила им заслуженные награды.

Депутаты Рязанской городской думы поздравили с профессиональным праздником воспитателей детских садов
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