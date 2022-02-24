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Четверг, 24 февраля, 2022

Депутаты Рязанской гордумы окажут помощь жителям Донбасса

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Депутаты Рязанской гордумы окажут помощь жителям Донбасса

7info

Открывая заседание Рязанской городской Думы, и. о. главы муниципального образования Лариса Максимова отметила, что Президент Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Госдума и Совет Федерации оперативно ратифицировали договоры с ЛНР и ДНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

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Регион уже принял два поезда с жителями Донбасса. К нам прибыли более 800 человек. Большинство находятся в пунктах временного размещения, некоторые госпитализированы.

Городская Дума поручила администрации обеспечить людей всем необходимым.

— Приехавшие должны получать горячее питание, одежду и средства гигиены. Наш долг — поддержать людей в непростой ситуации. Депутаты городской Думы не должны оставаться в стороне. Мы не бросаем своих в трудную минуту, — подчеркнула Лариса Максимова.

Александр Чайка рассказал, что фракция «Единая Россия» в городской Думе приняла решение о сборе средств в помощь жителям Донбасса. На первоначальном этапе депутаты решили сдать по 10 тысяч. Он предложил депутатам других фракций поддержать эту инициативу и присоединиться к благотворительной акции.

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