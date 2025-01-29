Депутаты регионального парламента открыли весеннюю сессию

В среду, 29 января, в Рязанской областной Думе состоялось первое заседание весенней сессии. Основные направления законотворческой деятельности на предстоящее полугодие обозначил спикер регионального парламента Аркадий Фомин:

– 2025 год – очень важный для нашей страны. Он пройдет под знаком 80-летия Великой Победы. Президент России также объявил этот год Годом Защитника Отечества в честь участников специальной военной операции и в память о подвигах всех наших предков. Особое внимание будет уделено главным героям празднования юбилея Победы – ветеранам. Губернатор принял решение установить региональную единовременную выплату участникам Великой Отечественной войны. Дополнительная поддержка ветеранов и тружеников тыла – это ещё один способ выразить благодарность поколению победителей.

Председатель Рязанской областной Думы напомнил о необходимости сохранения исторической памяти, сделав акцент на мероприятиях по благоустройству и восстановлению воинских захоронений, а также патриотическому воспитанию молодежи.

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– Безусловно, центральными в законодательной повестке останутся вопросы поддержки бойцов СВО. В регионе выстроена комплексная система оказания помощи военнослужащим, их семьям, постоянно расширяется перечень льгот и круг их получателей, совершенствуются действующие инструменты поддержки, внедряются новые. Мы стараемся оперативно реагировать на все озвученные потребности и обращения, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Спикер регионального парламента отметил, что во время прямой линии глава государства определил четкие ориентиры для органов власти всех уровней:

– В числе приоритетов – достижение национальных целей развития. Наиболее значимые законопроекты будут связаны с выполнением социальных обязательств перед жителями области, улучшением демографической ситуации, привлечением кадров в регион. Нам предстоит обеспечить законодательное сопровождение новых национальных проектов, охватывающих все сферы. В текущем году в Рязанской области будут реализовываться 11 нацпроектов, расходы на них запланированы в объеме около 29 млрд рублей. Воспользоваться этим ресурсом мы должны максимально эффективно.

Аркадий Фомин добавил, что в регионе продолжится благоустройство территорий, модернизация дорожной и транспортной инфраструктуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, строительство и реконструкция социальных объектов.

– По аналогии с федеральной программой капитального ремонта школ запланировано масштабное обновление дошкольных образовательных учреждений. Люди ждут конкретные результаты, поэтому мы, депутаты, должны активно подключаться и осуществлять контроль на всех этапах, – заявил председатель законодательного собрания. – Работа нам предстоит серьезная. Хочу пожелать всем успехов и конструктивного взаимодействия.