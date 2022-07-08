Депутаты проверили качество ремонта улицы Новосёлов в Рязани

Депутаты Рязанской городской Думы Татьяна Климова (округ № 7) и Светлана Попова (округ № 6) приняли участие в работе комиссии по приемке улицы Новоселов после ремонта вместе с депутатом Рязанской областной Думы Татьяной Чинковой, представителями администрации и подрядчика. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Участок дороги протяженностью 1,1 км (от дома № 40 до дома № 58 по ул. Новоселов) был отремонтирован по двухлетнему контракту в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Заменено асфальтовое покрытие, отремонтированы тротуары, установлено 69 опор освещения и новые остановочные павильоны, добавлено освещение на тротуары, выполнена разметка, благоустроены газоны.

На протяжении участка обустроено несколько пандусов для маломобильных групп населения. На проезжей части появилась разделительная полоса с ограждением.

Выявленные в ходе работы комиссии недостатки подрядчик устранит в течение нескольких дней.