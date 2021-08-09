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Понедельник, 9 августа, 2021
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Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной

Елена Лобанова
Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
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В пятницу, 6 августа, депутаты Областной и Городской дум Александр Шевырев и Александр Сидоров проконтролировали благоустройство дворов. Комиссия посетила участки возле домов №№ 10 и 32 по улицам Либкнехта и Затинной соответственно.

На встречу с депутатами пришли и местные жители, которые высказали претензии и предложения. Так, на улице Либкнехта рязанцы остались недовольны оставленным строительным мусором и отсутствием грунта рядом с тротуарами после укладки асфальта.

В ООО «ДорИнвест» пообещали в кратчайшие сроки исправить все недочеты. Депутат Гордумы Александр Сидоров отметил, что полностью доверяет подрядчику, но для спокойствия жителей все же проконтролирует решение проблемы.

Комиссия обратила внимание, что жители ставят свои автомобили на тротуары. Депутаты отметили, что для парковок предназначены специальные места. Однако активисты подчеркнули, что используют тротуары из-за отсутствия других вариантов.

Депутат Областной думы Александр Шевырев сказал, что данный вопрос не относится к благоустройству, но все же является важным и волнующим жителей. Комиссия пообещала рассмотреть возможности решения данной проблемы.

На другом объекте тот же подрядчик уложил новый асфальт и поменял бордюры. Комиссия осталась довольна качеством выполненных работ на улице Затинной.

— К подрядчику у нас нет претензий. Все работы он выполнил качественно и оперативно, — заключил Шевырев.

  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
  • Депутаты проконтролировали благоустройство дворов на улицах Либкнехта и Затинной
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