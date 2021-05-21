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Пятница, 21 мая, 2021
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Депутаты приняли закон, наделяющий органы местного самоуправления отдельными полномочиями по обеспечению жильём детей-сирот

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Изменения в закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» парламентарии рассмотрели и утвердили на заседании областной Думы в четверг, 20 мая.

В ходе обсуждения было отмечено, что корректировки разработаны в целях сокращения неосвоенных денежных средств, ежегодно складывающихся по результатам электронных аукционов на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

Закон регламентирует определение стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, приобретаемого для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь данные нормативы муниципальные образования будут устанавливать самостоятельно.

При этом методика распределения субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных образований, будет дополнена положением о перераспределении экономии, сложившейся по результатам электронных аукционов. Приоритет будет отдан тем муниципалитетам, в которых проживает 10% и более от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории Рязанской области.

Закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования.

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